Encontro que ocorreu no último sábado, 8, reuniu membros de diversas siglas partidárias visando as eleições de outubro próximo em Cacoal.

O “grupão”, como está sendo chamado, se articula com a finalidade de uma candidatura à principal cadeira do “Palácio do Café”, tendo o deputado estadual Adailton Fúria (PSD) e o cirurgião dentista Marco Aurélio Vasques (DEM) como as principais forças políticas.

A ideia é que o grupo – formado pelo DEM, PSDB, PSD, PL, PRB, com a possibilidade de participação do PDT e PSB – chame a atenção de mais lideranças nos próximos meses.Também foi anunciado conversações com o PP, PSB e PROS.

O encontro de sábado teve a presença e aval de expoentes das siglas, como ex-senador Expedito Junior, a deputada federal Mariana Carvalho, o presidente da Assembleia Legislativa (ALE) Laerte Gomes e o senador Marcos Rogério.

Na reunião, porém, não se discutiu a composição de nomes a prefeito e vice, mas ficou definido e acertado que Fúria e Vasques irão fazer as tratativas, de forma de unificar e ampliar o grupo até as convenções.

Ao falar na reunião, Fúria reconheceu a importância do seu trabalho em Cacoal e comentou que o melhor para o grupo é que ele continue no mandato na ALE, assinalando para um membro do PSD estar na cabeça de chapa, como Pedro Rabelo ou Cácio Góis.

Porém, nesse momento, membros do DEM, PL e PSDB se manifestaram à favor do nome de Vasques na cabeça, cabendo aos demais partidos indicarem o vice.

BONS DE VOTOS

Fúria e Vasques já foram candidatos ao cargo de prefeito no pleito eleitoral de 2016, mas foram derrotados nas urnas pela atual prefeita, Glaucione Rodrigues (MDB), que obteve 19.715 votos.

Na ocasião, Fúria obteve 12.870 votos e Vasques 7.909, ficando na segunda e terceira colocação no resultado geral, respectivamente. Contudo, nas eleições de 2018, Fúria foi candidato a deputado estadual e foi eleito com 12.859 votos.