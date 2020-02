Sempre que inicio um novo trabalho empresarial, gosto de conversar com os gerentes, porque através desse diálogo, obtém-se muito conhecimento, tanto da empresa em si, como também das pessoas que nela trabalham.

A propósito, minha pergunta favorita a eles é a seguinte: Na segunda-feira de manhã, logo após ter chegado ao trabalho, quais são suas três primeiras atitudes?

As respostas recebidas são as mais distintas possíveis. Dificilmente dois gerentes dão a mesma resposta, mesmo sendo de áreas afins, porque cada pessoa tem sua própria visão de como equilibrar problemas maiores, com problemas mais urgentes.

É interessante ressaltar que as entrelinhas das respostas obtidas falam muito a respeito do perfil de cada gerente, bem como de suas prioridades profissionais.

Estas respostas indicam a visão dos gerentes no contexto da empresa; fornecem indicações de sua liderança. Saber ordenar e classificar os problemas operacionais e administrativos, por ordem de prioridade e/ou de urgência, é algo oportuno e conveniente. Também é uma oportunidade de revelar à organização seu grau de maturidade pessoal.

Os gerentes que trabalham com metas, costumam estar voltados para o acompanhamento diário dos resultados obtidos. Urge fazer a leitura dos relatórios diários, e logo após interpretá-los corretamente, para certificar-se de que o setor está produzindo aquilo que dele é esperado.

Há gerentes que – por entenderem que tem o dever de motivar sua equipe – tiram alguns minutos, no início do expediente, para fazer com a equipe uma rápida reunião. Com frequência estas equipes se sobressaem entre as demais porque a motivação recebida impulsiona os colaboradores à desempenhos superiores.

Há gerentes que por serem organizados e focados em resultados, não hesitam em compartilhar com a equipe sua estratégia e valores. Especial atenção é dada às tarefas urgentes e prioritárias, como também às metas do dia e da semana. Há gerentes que são por natureza pragmáticos e dinâmicos, criativos e inovadores. Coragem admirável.

Todos, sem exceção, necessitamos crescer na vida profissional. Avaliações de desempenho periódicas são um componente indispensável neste processo. Quando isso é feito, impedimos o avanço das deficiências operacionais. Não deixe faltar na sua organização esta visão, nem a avaliação funcional sistemática. Aqueles que não fazem isto tendem a mergulhar, perigosamente, nas águas da mediocridade.