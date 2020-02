O motorista de uma caminhonete Hilux SW4 de cor prata, foi abordado pela Polícia Militar (PM), no posto fiscal na entrada do Estado de Rondônia, e ao averiguar o que o condutor transportava, constatou ser produtos eletrônicos.

Com isso, foi acionada a fiscalização estadual, onde foi constatado que se tratava de mais de 700 aparelhos celulares oriundos do Paraná e Espirito Santo. Contudo, as notas fiscais tinham como destino o Estado do Amazonas.

Entretanto, em conversa com motorista foi confirmado que ele estava tentando burlar a fiscalização para não pagar os impostos devidos. Sendo constatado que os aparelhos iriam para Rolim de Moura e algumas cidades circunvizinhas.

O condutor foi enquadrado conforme Lei da Legislação Tributária do Estado de Rondônia, gerando auto de infração no valor de R$ 200 mil, na qual ele pagou e foi liberado.