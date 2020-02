Após três pessoas serem atingidas por disparos de arma de fogo em um bar na Avenida 1713, onde duas vieram a óbito e outra foi atingida no braço, policiais militares do Núcleo de Inteligência da PM (N.I) obtiveram informações que um dos autores do disparo era conhecido pelo apelido de “Dedé”.

Com essa informação foi possível levantar que “Dedé” trata-se de M.B.C que faz uso de tornozeleira eletrônica e tem diversas passagens pela polícia, incluindo tráfico de entorpecentes. Os policiais militares também obtiveram informações que o outro envolvido é um menor de idade, mas este não foi localizado.

Após intensas buscas os militares conseguiram localizar e prender “Dedé” e constataram que a tornozeleira que estava utilizando não emitia sinais. “Dedé” e o menor apontado como autores dos homicídios estiveram anteriormente no bar ingerindo bebidas alcoólicas. O conduzido não quis dizer aos policiais o paradeiro do menor e nem da arma utilizada no crime.