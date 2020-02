No mesmo sentido da matéria publicada pelo Extra de Rondônia sobre o cenário político de Parecis com relação às próximas eleições majoritárias, onde listou cinco nomes que estão cotados para disputar a prefeitura daquela cidade, leia (AQUI), está página eletrônica havia deixado de fora o nome de Lutero Paraíso, pois não constava na lista recebida pela redação.

No entanto, após as conversas bem adiantadas no município de Parecis, o agora pré-candidato a prefeito, Lutero Paraíso vem conquistando projeção conceituada no município.

Lutero Paraíso é servidor publico municipal de carreira, e tem ganhado apoio que o coloca entre os favoritos na disputa por ser um jovem bem relacionado na cidade.

Lutero trabalha no setor de Recurso Humanos do Município e tem forte responsabilidade social, participando de ações comunitárias, e é reconhecido como uma pessoa de excelente caráter e retidão primando sempre pelo bom atendimento, eficiência e atenção voltada as pessoas buscando sempre resolver os problemas que são delegados a ele.

Em torno da sucessão municipal tem apoio de muitos moradores de Parecis e de pessoas de forte conceito social e publico, isso também se faz pelo fato de nunca ter ocupado cargo eletivo, e somado a sua experiência em vários setores da máquina pública municipal são fatores que o tornam ainda mais popular e com conhecimento do que é a gestão publica de eficiência.

O pré-candidato Lutero Paraíso tem filiação partidária no (Democratas), partido este que conta com apoio do senador Marcos Rogério (Dem). Em contato com o pré-candidato este relatou que: “vai pra disputa trazendo consigo o que tem de melhor para o eleitor e cidadão de Parecis, garantiu que os diálagos estão bastante avançados para ter uma dupla ficha limpa para disputar das eleições e que isso vem ao encontro dos anseios da sociedade de Parecis, dando assim, uma consistência legítima para o pleito eleitoral com um forte potencial de sua chapa para este momento de pré-campanha, onde garante que o povo de Parecis merece o melhor”.