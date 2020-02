O Vestiário do União Cacoalense no estádio Cassolão teve princípio de confusão. Os desentendimentos ocorreram no intervalo do jogo contra o Pimentense, o detentor do mando de campo do jogo. A partida, pelo Rondoniense 2020, terminou em 0 a 0.

Tudo começou quando os jogadores do Cacoalense estavam chegando ao vestiário e um homem vestido de verde, que segundo informações seria um dos empresários investidores do Cacoalense, chegou para discutir com os jogadores. Este empresário estaria descontente com o desempenho do time em campo.

Ao iniciar a confusão, o homem chegou a chutar a porta do vestiário. O clima ficou tenso e as discussões generalizaram entre a equipe.