Na tarde desta quinta-feira, 20, moradores do distrito de Boa Esperança, que pertence ao município de Chupinguaia, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da falta de água na comunidade.

De acordo com moradores, a bomba que é utilizada para o fornecimento da água no distrito queimou e segundo o administrador do local, teria dito a eles disse que não sabe quando a mesma será substituída.

Com isso, a comunidade não tem água nem para fazer comida, que dirá outros afazeres domésticos. A população apela para a prefeita que tome providências o mais rápido possível.