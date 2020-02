Um morador do bairro Ipanema, enviou fotos para a redação do Extra de Rondônia, onde mostra o estado lastimável que se encontra a ponte e as ruas do bairro, em Vilhena.

O morador afirma que a ponte coloca em risco quem passa por ela e precisa com urgência ser recuperada, além das ruas que estão intransitáveis, ou seja, cheias de buracos.

Segundo o morador, procurou por diversas vezes o poder público alertando que a ponte está colocando vidas em risco e precisa de reparos, já que ela liga o bairro ao setor chacareiro, caso isso não aconteça em curto espaço de tempo, as chuvas vão destruí-la, fazendo com a comunidade da região tenha que procurar caminhos alternativos para chegarem a cidade.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>