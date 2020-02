Durante reunião com a prefeita Lisete Marth (PV), o secretário de finanças Valdir Carlos e o controlador Credinaldo Leite da Silva, realizada na quarta-feira 19, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou a liberação de uma emenda no valor de R$ 350 mil junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) para obras de recapeamento de pavimentação asfáltica em Cerejeiras.

A área contemplada será da Avenida Integração Nacional até o cemitério, além da esquina do Supermercado Vilcino até o fim do asfalto. As obras são uma reivindicação da prefeita Lisete Marth ao parlamentar.

“Cerejeiras é um município pequeno e tem muitas necessidades e pouco recurso, por isso contamos com o apoio dos nossos parlamentares da região do Cone Sul do Estado, para nos auxiliar nas atividades necessárias para o bom atendimento à população. Foi feito ao deputado Luizinho Goebel vários pedidos e já estamos tendo retorno de tudo que foi reivindicado. E, agradecemos o deputado pelo apoio”, pontuou a prefeita.