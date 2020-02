Um carro Corolla de cor azul, placa NOK-0707/Ji-Paraná, foi encontrado por moradores do distrito do Guaporé, na manhã desta sexta-feira, 21, abandonado as margens da BR-364.

De acordo com imagens gravadas pelos moradores, provavelmente o motorista que seguia sentido Porto Velho, por motivos ainda desconhecidos, teria perdido o controle de direção saído da pista de rolamento e entrado na vegetação.

O automóvel ficou bastante danificado, a porta do veículo estava aberta e não há sinais do condutor. No distrito as pessoas não falam em outra coisa, a não ser onde terá ido parar o motorista, já que nenhuma pessoa ferida ou não, procurou ajuda na vila.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverá registrar a ocorrência e tentar desvendar esse mistério.

