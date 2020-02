A convite da presidente da Federação das Colônias de Pescadores do Estado de Rondônia (Fepearo) Marina Veloso, Mauro Nazif e o deputado estadual Chiquinho da Emater, visitaram a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura (Mapa).

Participaram da visita, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) Valsenir Falcão e o diretor do Departamento de Registro, Monitoramento e Controle, Cláudio Gomes, representando o Secretário da Pesca Jorge Seif.

As principais pauta da audiência foram a liberação da carteira de pescador e o pagamento do período de defeso. “ O problema é que o Mapa, não tem entendimento claro a respeito da matéria e o Ministério da Previdência por sua vez alega que enquanto não receber a demanda do ministério não pode efetuar o pagamento. Enquanto isso quem sofre são os pecadores que há cinco anos não recebem o auxílio defeso”, disse Nazif.

Diante da situação, o deputado se comprometeu a propor as comissões da Câmara dos Deputados a realização de audiência pública para tratar do tema com o Mapa, Defensoria Pública da União (AGU), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Fepearo sobre o pagamento do período de defeso dos pescadores.