A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de terça-feira (25) e no início desta quarta-feira (26), em um intervalo de doze horas entre as ocorrências, dois homens por porte ilegal de arma de fogo e apreendeu dois revólveres de calibre .38, sendo um em Porto Velho (RO) e o outro na cidade de Monte Negro (RO).

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 21h de terça, quando uma equipe realizava fiscalizações no km 709 da BR 364 e abordou o condutor de um veículo Fiat Uno Mille, de cor vermelha. Feita uma busca no interior do carro, foi encontrado, entre as pernas do motorista, um revólver de calibre .38 com quatro munições. Questionado sobre a autorização para portar a arma, o homem respondeu que não possuía, além de estar com o registro de posse vencido desde 2012.

Já por volta das 9h desta quarta-feira, uma guarnição da PRF fazia abordagens no km 15 da BR 421, em Monte Negro (RO), quando deu ordem de parada a uma caminhonete Ford Ranger, de cor preta. O condutor, ao ser indagado se portava arma de fogo no interior do veículo, respondeu negativamente, no entanto, demonstrou nervosismo e inconsistência de informações, levando a equipe PRF a uma fiscalização mais minuciosa no interior da caminhonete, sendo encontrado outro revólver de mesmo calibre, além de oito munições sobre o banco dianteiro direito.

Diante dos flagrantes delitos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento), os motoristas, de 38 e 51 anos, foram presos e conduzidos às Delegacias de Polícia Civil das localidades. Nos cinco dias de Operação Carnaval em Rondônia, cinco armas irregulares foram retiradas de circulação por policiais rodoviários federais.