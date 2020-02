Num momento em que se requer doadores de sangue para normatizar os estoques, o Hemocentro de Vilhena ficará mais um período sem atendimento por falta de médico para dar suporte à equipe.

É o que revelou uma servidora da unidade à reportagem do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 26.

Ela informou que a situação persiste há mais de 15 dias devido à ausência de um profissional de saúde.

Isto, ao mesmo ponto, prejudica o atendimento e desestimula os doadores que estão dispostos a colaborar.

Segundo a servidora, a unidade só conta com uma médica, porém a profissional de saúde está de licença.

Com isso, as coletas de sangue foram suspensas. “A última informação que recebemos é que um médico virá ao Hemocentro no dia 05 de março. Ou seja, ficaremos sem atendimento de coleta de sangue até essa data”, assegura.

A servidora também relatou que não é primeira vez que um caso como este acontece. “No ano passado, a unidade parou a coletar sangue por falta de médico e o problema só se arrasta desde então. A Secretária de Saúde do Estado (SESAU) parece não demonstrar nenhuma preocupação com pacientes que estão precisando de sangue no Hemocentro”, disse, preocupada.

Ela finalizou dizendo que a unidade estará aberta ao público, porém sem poder coletar sangue.

“Se realmente o médico vier, voltaremos a coletar sangue na primeira semana de março. Tem um agente penitenciário de Vilhena que está com Leucemia e está precisando sangue, mas não há como a pessoas se solidarizarem doando sangue porque não tem medico para a coleta”, acrescentou.