O corpo de André Aparecido de Souza, de 31 anos, que morreu na noite de quinta-feira, 27, após sofrer acidente de trânsito, está sendo velado na capela mortuária, em Cerejeiras.

André pilotava uma moto Yamaha XTZ 250, pela Avenida das Nações, em Cerejeiras, quando se envolveu numa colisão com um carro Fiat Toro.

No impacto, sofreu politraumatismo, e foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Lucas, recebendo o primeiro atendimento. Após devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Cacoal, mas não resistiu e

De acordo com a funerária Bom Jesus, o corpo do motoqueiro será sepultado nesta sexta-feira, 28, as 17 horas no cemitério local.

André deixa esposa e filhos.