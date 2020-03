Um morador do bairro Ipanema enviou fotos à redação do Extra de Rondônia com o intuito de mostrar sua insatisfação com a prefeitura de Vilhena.

Edson Alves Da Silva, que mora na rua Cantares de Salomão, explicou que, cansado de esperar da prefeitura, resolvei improvisar uma “operação tapa-buraco” em sua rua, principalmente em frente a sua casa, devido ao lamaçal criado devido ao período chuvoso.

Disse que há mais de 1 ano que as máquinas da Secretaria de Obra não passam pelo local para a execução de um patrolamento básico e resolvei tapar os buracos, durante toda a última sexta-feira, usando pedras e entulho.

Contudo, já no sábado, as máquinas da prefeitura apareceram no local e, alegando fazer patrolamento das ruas do bairro, retiraram as pedras colocadas no dia anterior.

“Passei um dia inteiro jogando pedra e entulho de resto de obra. Ficou ótimo e valeu o esforço. Porém, no sábado de manhã, a prefeitura me resolve fazer um patrolamento no bairro e retira todo o meu trabalho que havia feito. Fiquei nervoso e perguntei a um funcionário se aquilo que eles estavam fazendo era um cascalhemento, porque daí resolveria o problema de vez, mas o mesmo respondeu que não era só patrolamento mesmo”, narra.

Silva garante que alertou ao servidor da prefeitura a respeito do risco de só complicar a situação, mas “ele nem ligou”.

Dito e feito. Na noite de segunda-feira, a forte chuva estragou novamente a rua e os buracos e o lamaçal retornaram. “Fui sair da minha casa com o carro e atolei na rua. Passei a maior raiva do mundo”, desabafa.