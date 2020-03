A pedido do vice-prefeito do município de Chupinguaia Daniel Rosa do Paraiso (PSB), o deputado federal Mauro Nazif destinou o valor de R$ 520.227,00 de emenda parlamentar individual.

Com a disposição da emenda será adquirido um ônibus para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) no valor de R$ 350 mil e uma carreta prancha de R$ 170.227,00 para auxiliar no transporte de veículos pesados.