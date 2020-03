Uma médica da cidade de Chupinguaia, procurou o quartel da Polícia Militar (PM), para registrar que havia sido vítima de estelionato.

Conforme consta em boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que ao conferir o extrato de sua conta percebeu que alguém tinha agido de má fé.

A profissional da saúde, disse ainda que duas compras foram efetuadas em seu nome, uma no valor de R$ 290,00 – para pagamento no dia 21/03/ 2020 – em nome da empresa Mundial Comércio de Livros Birigui Ltda. A outra com vencimento em 06/03/2020 – no valor de R$ 6.160,01 – favorecido Way Back Set Ltda ME.

A vítima ressalta que as compras estão sendo cobradas pelo banco Itaú, e registrou a ocorrência para que as autoridades competentes tomem providências.