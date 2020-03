Marcada para acontecer nesta sexta-feira (6) na 1º Vara do Juizado Especial Criminal de Porto Velho, a Audiência de Conciliação entre o proprietário da Havan, Luciano Hang e o professor Samuel Costa, não contou com a presença do requerente.

O megaempresário acusa Samuel Costa por crimes de injúria, calunia e difamação, após publicações realizadas por ele em suas páginas pessoais nas redes sociais, porém, na primeira audiência em que a situação seria debatida, não compareceu.

Compareceram apenas os advogados de Hang que são escritório jurídico Michel Leal & Varasquim da cidade de Curitiba (PR), fato que levou à defesa jurídica de Samuel Costa à solicitação da extinção do processo sob a alegação do artigo 60, Inciso III, do Código de Processo Penal, que trata sob a extinção do processo, mediante a ausência do autor da queixa.

A defesa de Samuel Costa foi dada pelo escritório Chediak & Fernandes Advogado, da cidade de Porto Velho.

A juíza da 1º Vara, Luciane Santos, concluiu a sessão para análise dos autos e apresentará deliberação. De acordo com a banca de defesa do professor, a expectativa é de que o processo se dê por extinto.