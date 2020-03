Na segunda-feira, 9, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia teve um início de semana bastante agitado.

No município de Cerejeiras, agentes federais que realizavam patrulhamento ostensivo abordaram uma caminhonete ocupada por dois homens.

O nervosismo apresentado, sem aparente motivo, despertou atenção dos policiais que, em revista detalhada no interior do veículo, encontraram um revólver, calibre 38, com numeração visível e carregado com 5 munições intactas.

O homem que se identificou como dono do armamento disse que não tinha permissão legal para portar o revólver, estando ciente da infração criminal. Consolidados os fatos, foi dada voz de prisão por crime de porte de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei 10826/03), sendo o autor encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro legal dos fatos.

Dois homens, com mandado de prisão em aberto, foram detidos em atividade de fiscalização de trânsito. No município de Ariquemes, o motorista de um veículo de passeio, condenado por omissão de documento fiscal, foi recapturado e encaminhado à Casa do Albergado daquele município. Em Itapuã do Oeste, um homem que viajava como passageiro, tinha contra si condenação por dirigir sob efeito de álcool, recebendo voz de prisão no momento que foi identificado.

Já em Porto Velho, um motorista com a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa foi flagrado na direção de um veículo de passeio, fato que, além de infração de trânsito, também configura conduta criminal. Ciente de que não poderia conduzir automóveis, o homem não ofereceu resistência e os registros criminais foram elaborados sem demais intercorrências.