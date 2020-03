De acordo com boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu informação que uma casa havia sido furtada no conjunto Maria Moura, em Vilhena.

Uma guarnição foi enviada ao residencial Maria Moura, onde a vítima contou que havia passado o fim de semana no sitio com sua família, e ao retornar para sua casa, encontrou a janela arrombada, e ao entrar no imóvel, deparou-se com todo revirado e quem entrou na casa furtou um televisor de 42 polegadas, uma de Smart TV de 55, uma pulseira feminina em ouro, e uma corrente também de ouro. Além disso, quem invadiu deixou a porta da geladeira aberta e os produtos acabaram estragando.