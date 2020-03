O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 13, no cruzamento da Avenida Luiz Maziero com a Rua 545, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo como informações da Polícia Militar de Trânsito (P-Trân), o condutor da motocicleta, seguia pela Avenida Luiz Maziero, sentido BR-174, quando ao chegar no cruzamento, um carro Renault Cleo, teria feito uma manobra indevida, com isso, provocando o acidente.

No impacto, o motoqueiro bateu no para-choque do Renault e depois em outro carro que estava no cruzamento. O condutor da moto foi levado para o Hospital Regional com possível fratura na perna direita.

A Polícia de Trânsito, isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.