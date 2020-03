M.L.L., de 30 anos, foi vítima de tentativa de assassinato na noite de quinta-feira, 12, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi chamada na Rua 1506, no bairro Cristo Rei, onde informação dava conta que um homem havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo e uma facada.

De imediato uma viatura foi enviada para o local, onde os militares encontram a vítima de 30 anos, sendo socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Segundo a vítima informou aos policiais que estava em casa, quando dois homens invadiram o imóvel, um com uma faca e outro com uma arma de fogo, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito que estava com a faca, sendo atingido no pescoço, em seguida recebeu um tiro no peito. Após o crime, a dupla fugiu de bicicleta.

A vítima revelou aos PMs os nomes de quem tentou lhe matar, sendo que um deles é menor de idade.

A Polícia Civil, deverá investigar o caso, que provavelmente é acerto de contas.