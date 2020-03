Um dos dentistas mais antigos e conceituados de Vilhena, Paulo Darci Veit, usou os microfones da Rádio Planalto, no início da tarde desta sexta-feira, 13, para fazer um clamor público às autoridades políticas do município: a revisão e redução do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) que chegou às casas em março.

Acompanhado de alguns empresários, Dr Veit, como é conhecido, disse que o povo de Vilhena está sendo sacrificado e massacrado, comparando-o com municípios do Mato Grosso.

Afirmou que a população de Vilhena não tem condições de pagar o valor alto do IPTU e pediu ao prefeito Eduardo Japonês (PV) e aos vereadores que ponham a mão na consciência e façam uma retificação do imposto para evitar que as famílias comecem a entregar os imóveis por não ter condições de pagar o IPTU. “Isso é uma realidade no nosso município”, analisou.

Entrevistado pelo conceituado radialista Roberto di Jorge, Veit sugeriu ao prefeito medidas alternativas de contenção de despesas da máquina administrativa, como a exoneração de cargos comissionados, “mas sem tirar dinheiro do bolso do contribuinte”.

Ele contou que, na manhã de hoje, foi até os gabinetes dos vereadores Ronildo Macedo (PV) e Rafael Maziero (PSDB) e fez um pedido especial. “Queremos salvar o povo de Vilhena. O imposto é necessário, mas que seja justo”, salientou.

Num momento da entrevista, Veit, ao analisar o assunto, disse que “o prefeito e todos os vereadores não se reelegem”, prevendo as eleições municipais de outubro próximo. Mas, depois, ponderou afirmando que “ainda podem dar a volta por cima”, caso revejam o aumento do imposto.

“Sou amigos de todos, do prefeito, vereadores, e peço consciência nessa revisão do aumento do IPTU. Caso contrário, eles irão pagar caro com os próprios cargos”, finalizou.

O aumento do IPTU pode ser pauta de uma reunião prevista para ocorrer na manhã deste sábado, 14, na sede da Associação Comercial de Vilhena (ACIV), onde o prefeito foi convidado para um café-da-manhã.

EMPRESÁRIO DETONA PREFEITO

Semana passada, o empresário Jaime Bagatolli detonou Eduardo Japonês por – segundo ele – “fazer uma lei no escuro, onde a população é enganada” (leia mais AQUI).