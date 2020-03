De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de domingo, 15, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu informação que um jovem tinha sido vítima de assalto na Rua 1501, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Uma guarnição se deslocou até o local e em contato com a vítima M.R.C., de 21 anos, este relatou que saiu de uma sorveteria e no trajeto para sua casa, foi abordado por dois homens em uma motocicleta de cor preta, e um deles desceu da garupa portando uma arma de fogo, tipo pistola e anunciou o assalto. Apontando a arma para a vítima e usando de pressão psicológica subtraiu R$ 400,00. Em seguida montou na garupa do veículo e fugiu com o comparsa em direção ao Bairro Bodanese.

A vítima informou que não conseguiu identificar o modelo da motocicleta usado pelos ladrões e nem conseguiu memorizar o número da placa.

A guarnição que atendeu a ocorrência, realizou diligências pelo bairro, mas nenhum suspeito não foi localizado.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.