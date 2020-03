Na última quarta-feira 11, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) atendendo demandas de agricultores anunciou a liberação de uma emenda parlamentar de sua autoria destinada a aquisição e implantação de uma fábrica de ração, na Linha 5 em Colorado do Oeste.

O recurso é de R$ 134 mil respectivo ao ofício nº 045-2019 e já foi depositado para contemplar a prefeitura coloradense em cumprimento ao atendimento das reivindicações dos vereadores Claudair da Silva (Buiu), Gercino Garcia e do prefeito José Ribamar (PSB) além de autoridades e membros de associações da região.

De acordo com Chiquinho da Emater, além deste recurso beneficiar associações do município, objetiva também a construção de uma estrutura moderna, na qual o parlamentar asseverou que os investimentos realizados vêm ao encontro dos anseios da população, pois ajudam a estimular o emprego e a integração das pessoas, no tocante a produção de produtos para nutrir com qualidade e equilíbrio a cadeia produtiva do leite, aves e suínos.

“Este investimento se faz necessário e é fundamental porque vai estimular o emprego e a capacitação da nossa gente, garantindo um alimento seguro aos animais dentro de uma produtividade adequada, que visa sobretudo buscar o melhor custo benefício possível”, salientou Chiquinho da Emater.