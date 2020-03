No início da tarde desta quarta-feira, 18, internautas enviaram fotos à redação do Extra de Rondônia reclamando da aglomeração de idosos (embora estejam usando máscaras) num local onde era realizado mutirão de cirurgias de cataratas do projeto “Visão”, em Vilhena.

O imóvel está localizado no cruzamento entre as avenidas Tancredo Neves e BR-174.

Um dos internautas reclamou da falta de respeito dos responsáveis pelo atendimento, apesar da advertência das autoridades locais no sentido de evitar aglomeração de pessoas, principalmente idosos, devido a medidas de prevenção contra o coronavírus.

O atendimento, que continuou durante a tarde, também descumpria orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) que, na manhã desta quarta-feira, publicou comunicado suspendendo as atividades de programas sociais com pessoas da terceira idade, “por ser um grupo de risco maior dentro do cenário da pandemia”, que já detectou três casos suspeitos em Vilhena.

No final da tarde, o Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia Coronavírus resolveu suspender as cirurgias de cataratas, por tempo indeterminado.

ATENDIMENTOS

Conforme nota da prefeitura, as cirurgias eletivas no Hospital Regional de Vilhena também estão suspensas.

Nos postos de Saúde todas as unidades passarão a atender a partir de segunda-feira, 23, apenas por livre demanda, ou seja, por ordem de chegada.

O objetivo da decisão do Comitê é agilizar os atendimentos daqueles que vêm até a unidade, dando velocidade na análise de todos os casos. Os agendamentos, assim, estarão suspensos por tempo indeterminado.

Também foi deliberado sobre a realização das feiras livres no município. A determinação do Comitê é que sejam disponibilizados frascos de álcool em gel nas bancas e que o contato físico seja evitado, além de recomendar o uso de máscara para aqueles que estão com sintomas.