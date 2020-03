P.R.P., de 48 anos, chamou a Polícia Militar (PM), na noite de sexta-feira, 20, e contou que havia sido vítima de roubo, quando andava pela Rua 8204, em Vilhena.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), a vítima disse que caminha pela Rua 8204, quando passou em frente uma casa, onde algumas pessoas estavam bebendo, ele fez uma brincadeira e continuou. Porém, quando estava chegando próximo a sua residência, alguém lhe atacou pelas costas com chutes e socos, causando leões no rosto e em outras partes do corpo.

Após a agressão, o bandido furtou seu aparelho celular da marca Samsung J5 e R$ 200,00 em dinheiro.

A vítima disse à polícia que, quem lhe agrediu e roubou entrou na casa, na qual ele teria brincado com as pessoas.

A vítima não quis ser socorrida ao hospital. A PM foi até a casa indicada pela vítima, mas no local não havia ninguém.