Em busca de proporcionar aos policiais militares condições para o trabalho de rotina adequando à questão de prevenção em relação à propagação do Coronavírus (Covid-19), ações que visam garantir a saúde da tropa no desenvolvimento de suas atividades da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) foram discutidas na manhã de sexta-feira (20) com o comandante geral da Corporação, coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa, e demais comandantes dos Batalhões da Polícia Militar e oficiais médicos.

Conforme discutido, o serviço da Polícia Militar de Rondônia continuará normalmente, mas algumas alterações na rotina do policial como cuidados referentes à higienização de equipamentos de uso comuns e no tocante à mudança na escala de serviço estão sendo avaliadas.

Para que o policial militar não venha a ter tantas consequências, com a exposição demasiada, considerando a situação de emergência no âmbito de saúde pública através do Decreto Estadual nº 24.871, 16 de março de 2020, as alterações no serviço operacional e a possível mudança no regime da escala de serviço foram discutidas.

A reunião também contou com a presença do subcomandante-geral, coronel PM Rildo José Flores; o coordenador de Planejamento Operacional – CPO, coronel PM Alexandre França; coordenador do Comando Regional de Policiamento-CRP, coronel PM Drayton Florêncio.

ESCALAS OPERACIONAIS

O coordenador do CPO, coronel PM Alexandre, salientou que a proposta é que cada batalhão possa administrar suas escalas e assim aumentar o período de folga do policial, para que este possa vir a passar mais tempo em casa e com sua família.

“O serviço ordinário de patrulhamento estará recebendo reforço de outros policiais militares que estavam em outras atividades, como: o Curso de Formação de Sargentos-CFS, que foi suspenso, policiais que atuam em atividades na administração ou policiais que estavam voltados para outra atividade operacional ou administrativa que não era o rádio patrulhamento”, disse coronel PM Alexandre.

Com tal proposta, o regime de escalas operacional que atualmente é de 12 horas de trabalho por 24 horas de descanso e 12 horas de trabalho por 72 horas de descanso, possam vir a ter até 96 horas de descanso, sendo 12×24 até 12×96.

PREVENÇÃO

A PMRO também instituiu medidas de prevenção à saúde através da Resolução nº 0244/2020/PM-ASSELEGIS, que orienta os policiais quanto aos critérios para realizar abordagem policial e maneiras de higienizar as mãos após abordagem pessoal ou veicular, dentre outras.

Durante a reunião, o coronel PM Ronaldo enfatizou a necessidade das medidas preventivas. “Este momento é de conscientização coletiva, é necessário manter nossos militares saudáveis para que possamos dar continuidade ao serviço prestado à população”, disse.

O capitão PM médico Basso destacou que na ausência de álcool gel, a guarnição policial pode fazer o uso de água e sabão líquido, vindo a lavar posteriormente o rosto, sendo que desta maneira o vírus não possui condições de se propagar.

Para esclarecer mais dúvidas de situações cotidianas que envolvem a rotina policial militar e medidas de prevenção do Covid-19, a Coordenadoria de Saúde em conjunto o Diretoria de Comunicação Social – DCOMS irão emitir informações e esclarecimentos.