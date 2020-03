Durante reunião na tarde desta quarta-feira, 25, que se estendeu até o início da noite, os membros do Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) em Vilhena discutiram as medidas adotadas pelo decreto n° 48.975/2020.

Por meio de decisão colegiada, os membros se manifestaram por meio de nota oficial. Leia na íntegra abaixo.

NOTA OFICIAL DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE VILHENA

Os membros do Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) em Vilhena se reuniram na tarde desta quarta-feira, 25, para deliberações a respeito do combate à pandemia no município.

Em agradecimento àqueles que se empenharam em seguir as recomendações de isolamento e higienização, os membros parabenizam todos que lutam pela Saúde coletiva, mesmo que isso envolva sacrifícios pessoais e financeiros.

Os resultados negativos para COVID-19 de dois testes e a ausência de casos confirmados em Vilhena demonstram que os esforços estão valendo a pena.

Nesta semana crítica, em que os especialistas preveem o período de maior contágio no país, os vilhenenses resistiram com responsabilidade. Por isso, o Comitê prevê que a partir do dia 31 de março, a realidade do município possa começar a voltar ao normal.

A liberação do comércio foi considerada e julgada necessária acontecer de acordo com a evolução do cenário epidemiológico local. Entretanto, após pesar questões sanitárias e econômicas, o Comitê informa que o Decreto n° 48.975/2020 permanece em vigor e pede o fiel cumprimento das medidas nele expostas até novas deliberações, uma vez que estes dias são fundamentais para avaliação da propagação e controle da pandemia.

O Comitê também considerou a dificuldade na aquisição de equipamentos de proteção individual, especialmente de máscaras, álcool em gel e luvas, tanto para os profissionais de Saúde quanto para os colaboradores da iniciativa privada.

Quando a flexibilização do decreto acontecer, os especialistas de Saúde recomendam que restrições essenciais já determinadas continuem, como a proibição de aglomerações, obrigatoriedade na disponibilização de meios de higienização, distanciamento entre pessoas e outras condições necessárias para amenizar a disseminação da COVID-19 no município.

Em meio à expectativa de uma elevação importante no número de contaminados no país, o Comitê se esforça diariamente na compra de equipamentos para tratar casos graves que venham a surgir.

Por meio de apoio de empresários, da Câmara de Vereadores e outros, já há recursos suficientes para a montagem de leitos emergenciais, contudo, o Brasil tem escassez de respiradores, EPIs e outros aparelhos necessários para leitos de tratamento intensivo.

Por isso, quanto mais a cidade se proteger agora, menos leitos serão ocupados nas semanas duras que podem chegar. A maior estratégia de Saúde para todos é a prevenção de cada um. Continuaremos atentos às necessidades de todos, para que a dose do “remédio” seja adequada às necessidades locais com base nas recomendações dos profissionais da Saúde.

Portanto, o Comitê relembra que o canal oficial de informações sobre a pandemia na cidade é a Prefeitura de Vilhena, que diariamente publica informações para combater, ao mesmo tempo, o vírus e as fake news, nesta luta que une os vilhenenses em prol do futuro do município.

Vilhena, 25 de março de 2020