No final da tarde desta quarta-feira, 1, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos e vídeo de um morador do bairro Alto dos Parecis, em Vilhena, onde mostra um poste de energia quebrado, colocando em risco vidas de pessoas que por ali passam.

De acordo com o morador, na manhã de terça-feira, 31, máquina da prefeitura fazia limpeza no bairro, quando na rua ao lado do condomínio Los Angeles acabou quebrando um poste de energia, porém, já passados mais de 30 horas, o poste ainda não foi substituído, colocando em risco pessoas que ali trafegam, tanto em veículos quanto a pé.

O morador pede a quem for de responsabilidade que tome providências antes que possa acontecer acidente grave naquele local, ou seja, o poste cair e a fiação que está energizada eletrocutar alguém.

