Agenor dos Santos, de 59 anos, foi vítima de assassinato na madrugada desta quinta-feira, 2, em Vilhena.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM), foi chamada na linha 135, próximo ao residencial União, onde informação dava conta que um homem havia sido vítima de assassinato.

De imediato uma viatura foi ao local e constatou a veracidade do fato. A vítima identificada por Agenor dos Santos, estava caída na estrada com afundamento no crânio e partes do corpo apresentava queimaduras.

Em contato com uma testemunha, disse a polícia que sabia quem era o autor do homicídio e levou a polícia até ao endereço do suspeito que foi detido para averiguação.

A testemunha ainda contou que a vítima, ele e o suspeito passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas.