O vilhenense Gilei José Juvenio procurou a reportagem do Extra de Rondônia para garantir: faz uma “garrafada” que combate o coronavírus (COVID-19).

Gilei, que também é servidor público municipal em Vilhena, mandou um vídeo ao site explicando como funciona o produto.

Disse que as ervas deixam o organismo humano fortalecido, quebrando as moléculas do vírus. Mas alerta: “não é gostoso, não”.

Adverte, contudo, que se dispõe a fazer a garrafa só para atender casos confirmados. O contato de Gilei é (069) 9-8432-3149.

NENHUM CASO CONFIRMADO

Em Vilhena, conforme relatório divulgado pela prefeitura, não há nenhum caso confirmado de coronavírus.

Dessa forma, até as 20h30 desta quarta-feira, 1º de abril, Vilhena continua com 7 casos suspeitos e 7 descartados. Nenhum paciente está internado com suspeita de coronavírus.

