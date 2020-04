Um apenado do regime semiaberto, que estava foragido, e seu comparsa, foram detidos por posse de entorpecentes pela polícia na noite de 31 de março, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) recebeu a informação do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (PM) que, no endereço citado, havia um homem conhecido por “Acreano” com mandado de prisão em seu desfavor.

Com isso, a guarnição do PATAMO se deslocou até o local e avistou, no quintal do imóvel, um homem em atitude suspeita, que ao perceber a viatura correu para o interior da casa.

Em ato continuo, os militares os militares abordaram o imóvel, e no interior da casa foram localizados dois homens, sendo estes: K.S, e P.D.

Durante as buscas, os policiais encontraram quase 1 grama de maconha, 1 grama de crack e uma bolsa feminina.

Indagados, o suspeito K.S informou ser o proprietário dos entorpecentes e que está cumprindo pena no regime semiaberto usando tornozeleira eletrônica, porém havia rompido o aparelho aproximadamente um mês.

No imóvel, também foram encontradas duas bicicletas. O suspeito P.D. disse aos policias que uma das bikes era dele e havia comprado no valor de R$ 400,00, porém não informou de quem havia adquirido.

Indagado sobre a outra bicicleta, K.S alegou ser o proprietário, porem este não informou como adquiriu a bike.

Em consulta no sistema judiciário, os militares descobriram que o suspeito K.S. estava com um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para passar por um exame do corpo de delito e depois entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.

O outro suspeito P.D.S, foi detido e levado na Unisp para ser ouvido pelo delgado de plantão.