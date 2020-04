Polícia Judiciária Civil prende lideranças do Comando Vermelho (CV) que atuavam no Condomínio Orgulho do Madeira, em Porto Velho.

Na noite de quarta-feira, 8, após o recebimento de denúncias anônimas de que integrantes de uma facção criminosa estariam embalando drogas, celulares e serras para enviarem a um presídio da capital. Policiais civis se deslocaram a Rua Caetano, no bairro Caladinho, Porto Velho, para averiguação.

No local, perceberam quando quatro elementos chegaram em um veículo marca VW/Voyage estacionaram em frente a citada residência. Os investigadores observaram que um elemento, que usava tornozeleira eletrônica, saiu da casa para receber os demais. Ocasião em que iniciaram abordagem, o suspeito de tornozeleira correu para dentro do imóvel, sendo seguido por policiais e identificado como Carpegiane A. A., Outra equipe de investigadores continuaram a abordagem do veículo, identificando os elementos que haviam chegado como sendo Marcelo S. P., Rafael A. S., Emanuele B. M. L., e Vanessa B. S., com eles foram localizados embalagens de drogas, diversos celulares e serras.

Em incursão no imóvel, os policiais civis encontraram várias embalagens contendo drogas, celulares, serras, diversas embalagens plásticas de água boricada e uma panela com resquícios de bórico.

Os abordados esclareceram que o bórico é utilizado para aumentar a quantidade de entorpecente e que o objetivo era a revenda. Por fim, foram apreendidos: 41 aparelhos celular, 26 fones de ouvido, 38 carregadores para telefone, 19 chips, 02 cartões de memória, 01 modem para internet móvel, ao passo que de entorpecentes foram localizadas 23 unidades de maconha; 25g de “crack”, disposta na forma de três pedras, 30 gramas de bórico, 01 balança de precisão, 13 frascos vazios de água boricada e os conduzidos ainda criaram um “Kit Fuga” contendo: 07 serras; Vários pedaços de barbante; 01 rolo de fita isolante cor preta; 01 embalagem de durepoxi de 50 gramas.

O conduzido Marcelo afirmou ser participante da facção denominada CV e possuir cargo relevante na facção. Contra ele possuía mandado de prisão em aberto. Outro suspeito conduzido também afirmou ser membro do CV, ocupando também cargo de relevância.

Apurou-se ainda que o objeto, orquestrado dentro e fora dos presídios, seria “lançar” todo esse para dentro do sistema prisional. Diante disso, observou-se que através dessa ação dos policiais civis, foram frustradas não somente fugas de presidiários bem como a comunicação destes com o exterior e demais membros de organizações criminosas de modo a coibir uma infinidade de outros crimes cometidos por seus integrantes.

Essa interação entre polícia e população é um fator importantíssimo no combate ao crime. Quando a população liga para o disque denúncia da Polícia Civil, via 197, ela colabora coma ação policial e, consequentemente, ajuda a tirar de circulação bandidos, drogas e armas, entre outros.