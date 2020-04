Preocupado com o alto índice de violência e assédio contra mulheres, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL), apresentou projeto de lei que obriga bares, restaurantes e as casas noturnas a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco, no âmbito do Estado.

Os estabelecimentos deverão adotar as seguintes medidas de auxílio: oferta de acompanhamento até o veículo ou outro meio de transporte, comunicação à polícia e fixação de cartazes nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente informando a disponibilidade do auxílio.

No texto da PL, o parlamentar aponta que diariamente a mídia repercute condutas criminosas em desfavor das mulheres, que são vítimas de agressões físicas, psicológicas, violência simbólica e patrimonial, assédio moral e violência sexual. Além disso, as mulheres estão expostas a uma série de condições sociais que ampliam a sua vulnerabilidade.

“É mais uma ferramenta que visa combater à violência e ao assédio contra a mulher em nosso Estado. Os altos crimes divulgados na imprensa são alarmantes e nós, do legislativo, temos que obrigação de buscar uma solução, para que esses números mudem”, afirmou o parlamentar.