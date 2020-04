A família de Gustavo Oliveira da Silva, de 15 anos está à sua procura, em Vilhena.

Digelaine Aparecida de Oliveira, de 39 anos, mãe de Gustavo, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, nesta sexta-feira, 17, e contou que seu filho teve um desentendimento com ela e seu esposo, no começo da tarde de quinta-feira, 16, algum tempo depois do desentediamento, Gustavo saiu sem falar para família onde iria.

A mãe de Gustavo, disse que havia ligado no celular do filho por volta das 17h00 de ontem, e ele disse que não ia falar onde estava e que não voltaria para casa. Além disso, uma amiga conseguiu entrar em contato com ele, mas o adolescente também não quis informar para a colega seu paradeiro.

Digelaine disse que o filho saiu de casa trajando camiseta cinza e bermuda jeans. Quem souber do paradeiro de Gustavo ligar para o número (69) 9-9977-3411.

A mãe do garoto procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas delegacia está com o sistema fora do Ar.