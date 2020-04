A Associação Rural de Cacoal (Arca) responsável pela Expoac decidiu cancelar a 22ª edição da festa devido a pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). Tradicional evento ocorreria entre os dias 12 e 16 de agosto.

Após analisar todas as situações que envolvem a pandemia, a associação optou pelo cancelamento, pois mesmo que as atividades retornem até agosto não se pode esquecer do prejuízo econômico enfrentado mundialmente.

Segundo a direção do evento, pessoas e empresas já estão passando por dificuldades financeiras e mesmo entendendo que as feiras agropecuárias fomentam o agronegócio e fazem o dinheiro circular, reconhecem que neste ano todos terão que adotar outras prioridades. Confira a nota na integra.

A Associação Rural de Cacoal – ARCA, organizadora da EXPOAC, sensível à situação atual que envolve a questão do Coronavírus no país e no mundo, e atendendo as orientações da OMS, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e outros setores competentes, que estabelecem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do Coronavírus (Covid-19), DECIDIU PELO CANCELAMENTO DA 22ª EXPOAC, que aconteceria de 12 a 16 de agosto de 2020.

Após analisar todas as situações que envolvem esta pandemia, mesmo na esperança de que, até agosto, a situação tenha se amenizado, não há como deixar de considerar o prejuízo econômico que cairá sobre todo o mundo.

Pessoas e empresas já estão passando por dificuldades financeiras e a diretoria da Associação Rural de Cacoal, mesmo entendendo que as Feiras Agropecuárias fomentam o agronegócio e fazem o dinheiro circular, reconhece que neste ano todos terão que adotar outras prioridades.

A manutenção de empregos, a saúde da população e a responsabilidade social da associação prevalece hoje sobre o evento.

A Associação Rural de Cacoal não estará inerte durante este tempo e, na medida do possível, estará colaborando com seus associados e como todo o município de Cacoal com o objetivo de superarmos mais esta dificuldade.