A Caixa vai pagar neste sábado (18) o auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 1,4 milhão de pessoas, que têm contas em outros bancos, e que realizaram o cadastro pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Desde o dia 9, quando começaram os pagamentos, mais de 16,6 milhões de brasileiros já receberam o benefício. São 38 milhões de cadastros para recebimento da ajuda, feita em três parcelas de R$ 600, durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo a Caixa, o site auxilio.caixa.gov.br teve mais de 275 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registrou mais de 32 milhões de ligações.

Confira o calendário de pagamentos:

Sábado (18):

Crédito para 1.420.466 pessoas com contas em outros bancos

Segunda-feira (20):

Crédito para 4.230.900 pessoas na Poupança Social Digital Caixa

Cadastro Único

Para aqueles inscritos no CadÚnico e que não fazem parte do programa Bolsa Família, a Caixa creditou nesta sexta-feira (17) R$ 1,5 bilhão para 2,1 milhões de pessoas. Ao todo já foram disponibilizados R$ 6,3 bilhões para 9,3 milhões de brasileiros. Foram abertas mais de 6,4 milhões de contas do tipo Poupança Social Digital para este público.

Bolsa Família

Nos dois primeiros dias do calendário de pagamento do auxílio emergencial para os elegíveis do público de beneficiários do programa Bolsa Família, a Caixa já creditou R$ 3 bilhões para 3,9 milhões de pessoas das 2,7 milhões de famílias beneficiadas.

Confira o calendário de pagamentos:

Segunda-feira (20):

1.923.492 pessoas das 1.357.623 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3

Quarta-feira (22):

1.924.261 pessoas das 1.358.166 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4

Quinta-feira (23):

1.922.522 pessoas das 1.356.938 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5

Sexta-feira (24):

1.919.453 pessoas das 1.354.772 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6

Segunda-feira (27):

1.921.061 pessoas das 1.355.907 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7

Terça-feira (28):

1.917.991 pessoas das 1.353.741 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8

Quarta-feira (29):

1.920.953 pessoas das 1.355.831 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

Quinta-feira (30):

1.918.047 pessoas das 1.353.780 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

Saque em espécie

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas expondo empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a Caixa escalonou o calendário de saque. Os recursos creditados na poupança digital podem ser utilizados por meio do app Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Quem indicou conta bancária anterior ou vai receber os R$ 600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque.

O saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas pode ser feito em:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro