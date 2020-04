Os casos foram registrados na noite de segunda-feira, 20, nos KMs 01 e 19 da BR-364 durante abordagens realizadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal-PRF.

No primeiro registro consta que um garimpeiro do Mato Grosso, que possuía licenças para tal prática, foi parado e questionado se havia algo ilícito no veículo e este alegou que não, no entanto, em revista os agentes encontrram cerca de 100 gramas de ouro, sobre o qual, o portador não possuía Nota Fiscal.