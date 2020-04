Na concessionária Fiat PSV em Cacoal do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, o casal Claudinei e Luzinete Bruske, com seu cãozinho de estimação no colo, recebeu seu belo e confortável Fiat Cronos.

A atenciosa consultora de vendas Sueli Ribeiro Rodrigues foi quem atendeu os clientes respeitando as atuais orientações de prevenção. O casal só tirou as máscaras para fazer o registro com seu novo carro zero km.

Filiada à Central Rondon, a Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras adotou medidas de prevenção ao contágio do coronavírus (Covid-19) para atendimento presencial – está atendendo somente três cooperados/usuários por vez e que devem portar máscara!

Também intensificou a limpeza de móveis, utensílios e itens usados por colaboradores e cooperados/usuários, direcionamento dos cooperados para o atendimento por meios digitais, incentivo ao uso de cartões de débito/crédito e pagamentos eletrônicos, além da recomendação de evitar contato físico entre funcionários, cooperados e usuários. Colaboradores com sintomas serão afastados de suas atividades na cooperativa.

Registrei a dinâmica empresária e pecuarista Leda Hakozaki, com a linda filha arquiteta Fernanda Hakozaki, em dia de compras na moderna e tradicional Casa & Decoração em Cacoal.

A loja de móveis com cortinas sob medida, tapetes, quadros, decorações para qualquer tipo de ambiente, onde se encontra tudo para deixar uma residência ou escritório mais lindos e elegante, com produtos de alta qualidade e marcas famosas, e dos móveis planejados da famosa marca Dimare, está atendendo sua exigente clientela seguindo todas as orientações de prevenção contra o coronavírus. Leda e Fernanda também dão exemplo usando suas máscaras. Todos os produtos da loja em até 12 x no cartão!

Registrei o renomado otorrinolaringologista Claudemir Borghi na nova e moderna instalação em sua Otorrino Clínica na avenida Cuiabá em Cacoal. Seu atendimento é sempre seguido de todas as orientações com a prevenção ao atual momento que temos vivido em tempos do novo coronavírus.

Muita lindeza juntas! As irmãs Ana Julia e Alice, filhas da farmacêutica e bioquímica Amanda Baia Maciel da Medical Center e do cirurgião-dentista Luiz Henrique Maciel do Odontos – Centro de Reabilitação Oral em Cacoal. A foto foi tirada em tradicional restaurante durante recente temporada no Recife (PE).