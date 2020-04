Uma equipe de fiscalização Agência de Proteção de Defesa do Consumidor em Rondônia (Procon) realizou na manhã de terça-feira, 28, uma fiscalização nos preços da gasolina, diesel e o botijão gás de 13 kg em Vilhena.

De acordo com a chefe do Procon de Vilhena Katia Lousada, a ação foi realizada por uma equipe de fiscais de Porto Velho, na qual foram fiscalizados em postos de combustíveis e distribuidoras de gás da cidade.

Segundo Lousada, durante a fiscalização nas distribuidoras de gás foram solicitados para os proprietários ou responsáveis a nota fiscal do produto para verificar se o valor do produto está sendo vendido ao consumidor no valor justo.

“As notas foram enviadas para uma equipe de Porto Velho analisar se algum desses estabelecimentos cometeu o crime de abusividade de preço no botijão de gás. Caso seja comprovado, o estabelecimento receberá um auto infração”, pontou.

A chefe enfatizou que foram feitas fiscalizações nos postos de combustíveis para verificar se esses estabelecimentos estão vendendo o diesel e a gasolina para o consumidor com a baixa do preço. Porém, ressalta que alguns postos não reduziram o valor, foram notificados apresentar as notas fiscais e as justificativas dos motivos de não diminuíram o valor dos combustíveis nas bombas.

Lousada finalizou em parceria com Delegacia do Consumidor, a operação continuará na fiscalização nos postos de combustíveis e distribuidoras de gás no combate para coibir práticas abusivas de preço.

Para melhores informações, o Procon atua através do whatsApp ( 69) 9-8493-8376 durante o momento de pandemia ou e-mail vilhena@procon.ro.gov.br.