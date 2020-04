A prefeita Sheila Mosso determinou a redução do próprio salário, a do vice-prefeito Daniel Rosa do Paraiso (PSB), dos secretários municipais, cargos comissionados e Funções Gratificadas, além do corte de horas extras no município de Chupinguaia.

A medida está em vigor no salário de abril e deve-se à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, que gerou a queda nos tributos do município.

Ao Extra de Rondônia, Sheila explicou que o percentual de redução é de 10%, por tempo indeterminado.

“Consideramos a necessidade de adoção da medida administrativa para redução de despesas com pessoal, que é dever do administrador defender e zelar pelo bom e regular funcionamento dos bens e serviços em prol da comunidade. A redução vai fazer com que consigamos equilibrar as finanças do município”, disse a mandatária municipal.

A prefeita informou que a receita do município teve queda nos últimos três meses.

Contudo, há exceções que incluem os servidores do setor de saúde pública, que não tiveram cortes.

NO CONE SUL

Além de Chupinguaia, a prefeita de Cerejeiras também decidiu reduzir seu salário, de secretários e cargos comissionados na última semana.

Nesse caso, a redução será no período de maio a 31 de dezembro deste ano (leia mais AQUI).

Nos outros cinco municípios da região do Cone Sul de Rondônia ainda não houve manifestação dos mandatários e nem de vereadores.