A apreensão de uma quantidade considerável de diamantes por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal-PRF, se deu na tarde desta sexta-feira, 01, no km de 16 da BR-364, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, durante abordagem a um veículo Hyundai Tucson de cor prata, ocupado por três homens, que saíram de Cacoal com destino ao Sudeste do país, os federais perceberam nervosismo por parte do motorista, ao relatar os motivos da viagem. Outro fato que chamou a atenção dos policiais é que o veículo era blindado.

Quando questionados separadamente sobre a razão de estarem saindo do Estado, os passageiros contaram versões diferentes da do motorista, o que levou os federais a realizarem uma vistoria no veículo, onde foi encontrada uma grande quantidade de pedras preciosas, assim como vários instrumentos para classificação de diamantes.

Mesmo alegando desconhecerem a natureza das pedras e o fato de estarem no veículo, os suspeitos receberam voz de prisão por usurpação de bem ou matéria prima da União, receptação e associação criminosa.

