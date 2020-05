Na tarde de quinta-feira, 30, uma guarnição da Polícia Militar compareceu a um estabelecimento comercial localizado na Avenida 1705, em Vilhena, onde, segundo informações, um comerciante havia recebido uma nota de dinheiro falsa.

Em contato com o solicitante, este relatou que estiveram em seu comércio um adolescente, que ao efetuar uma compra, pagou para o enteado da vítima, que é menor de idade, com uma nota de R$ 20,00.

Porém, o jovem percebeu algo errado e informou o proprietário que a nota poderia ser falsa.

Diante disto, a vítima, que estava nos fundos do estabelecimento, foi até a frente do comércio e avistou um veículo da marca Volkswagen, modelo Fox, de cor prata, com placas NHB-9583, saindo do local, sentido o setor chacareiro.

De posse das características do suspeito e do veículo usado por ele, os militares realizaram diligências nas imediações e nos setores chacareiros, porém, ninguém foi localizado.

No entanto, por volta das 18h30, o agente retornou ao comércio acompanhado do motorista do veículo, alegando ter interesse em restituir a nota deixada no período anterior para resolverem o caso, fato este que motivou o comerciante a acionar a PM novamente.

Ao ser interrogado, o menor confessou que efetuou a compra de bebidas no local e relatou para o motorista do veículo a possibilidade da nota que passou no pagamento ser falsa, tendo este se prontificado a custear as despesas da compra, apresentando o valor correspondente.

Ainda segundo o suspeito, ambos regressaram ao local para resolverem a situação e para esclarecerem que no dia anterior, ao efetuar uma compra em uma padaria localizada na Avenida Curitiba, pagou com uma nota de R$ 50,00 recebendo de troco a referida nota de R$ 20,00 falsa.

Já na panificadora, a proprietária confirmou que o agente havia estado no local no dia anterior, entretanto, não soube precisar valores por conta da demanda de clientes.

Já na Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP, a mulher afirmou não saber se de fato o agente esteve em seu estabelecimento, sendo dada voz de apreensão ao menor e sendo tomadas as providências.