Na noitede quinta-feira, 30, militares do Patrulhamento Tático Móvel-Patamo eceberam informações que a proprietária do “Bar da Janda”, localizado na Avenida 1713, em Vilhena, estaria comercializando drogas.

Com as informações os policiais observaram que mesmo com o bar fechado, vários usuários de drogas chegavam e saiam rapidamente do local.

Os militares acionaram a equipe do canil do 3º BPM e efetuaram uma abordagem no referido bar, sendo que aos fundos reside a proprietária J.M.P de de 49 anos que já tem outras passagens por tráfico.

O cão farejador K9, Radar conseguiu localizar as substâncias entorpecentes, (maconha), que estavam escondidas em pontos diferentes da casa. Diante da situação J.M.P foi conduzida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).