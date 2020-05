Em meio a toda essa crise na saúde pensamos como podemos fortalecer os trabalhos de nossas cooperativas na prática e no dia a dia. Com certeza mais do que nunca precisamos nos reinventar. O novo cenário imposto pela pandemia tem trazido à tona projetos para manter o funcionamento e o desempenho das cooperativas.

Acreditamos que um dos caminhos que devemos seguir é o da capacitação. Por isso, nossa Unidade Nacional, braço forte do cooperativismo no país, lançou à plataforma de ensino a distância Capacitacoop. Construída com base nas experiências já existentes de algumas unidades estaduais, a ferramenta reúne cursos e vídeos para aprendizagem em temas diversos, e já está disponível para acesso de todos.

Para o presidente do SistemaOCB/RO, Salatiel Rodrigues a plataforma é uma maneira de as cooperativas continuarem aprendendo, ainda que a distância. “O momento é delicado, mas não podemos parar. Precisamos continuar orientando, acompanhando e mais do que nunca capacitando nossas cooperativas e cooperados. O SESCOOP/RO durante todo o ano leva a todo o Estado os mais diversos cursos, com essa pandemia precisamos mudar os planos, porém nossa missão continua forte e agora mais do que nunca por meio dessa grande ferramenta”, finalizou.

O Capacitacoop já está pronto para ser acessado com seis cursos disponíveis: assembleia geral na prática, entendendo a sociedade cooperativa, governança cooperativa (princípios e boas práticas), gestão de recursos humanos para cooperativas, contabilidade de cooperativas e modelo de excelência em gestão.

A plataforma está aberta a qualquer pessoa que tenha interesse nos conhecimentos e futuramente, outros temas serão inseridos, alcançando, também os interesses da sociedade.

O endereço é o capacita.coop.br. No primeiro acesso, o usuário preenche um formulário de cadastro que servirá para catalogar as informações da plataforma como quantidade de acessos, localidade com maior procura, temas mais acessados, dentre outros.