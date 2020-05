Vilhena sente a intensidade de uma frente fria que chegou em Rondônia nesta quarta-feira, 6.

Apesar da friagem ainda ser de fraca intensidade, vai ajudar a amenizar o calor em todo o estado.

Contudo, conforme previsão dos sites de meteorologia, o frio deve aumentar nas próximas horas. É o que revela o site “Clima Tempo”.

Segundo estatística do site, a menor temperatura nesta quinta-feira, 7, aconteceu às 04h, com os termômetros marcando 16°C .

Já nesta sexta-feira, 8, a expectativa é que a menor temperatura seja registrada às 06h, com os termômetros em 14°C.

As baixas temperaturas são originadas por uma forte massa de ar frio de origem polar.

Por enquanto, a menor temperatura no Brasil desta quarta-feira, 6, foi de 3,6°C em Bagé, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

O frio continua até o domingo, 10 de maio, Dia das Mães.