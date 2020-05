Esta semana o deputado sargento Eyder Brasil (PSL), estendeu sua agenda de trabalhos até a Vila Calderita, que fica há 45 km de Porto Velho a partir do presídio Urso Branco. O parlamentar esteve vistoriando junto com uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), os trabalhos de recuperação da estrada, iniciados há 15 dias, após indicação do parlamentar.

Foi recebido pela liderança e incentivadora do turismo na região, Édson Penha, que aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho e atenção do Sargento Eyder a Vila Calderita. “O deputado é um paizão aqui pra nós. Vem trabalhando em benefício de nossa comunidade como o curso de especialização a 40 ribeirinhos, da Marinha e agora, graças a seu intermédio, a recuperação da estrada”.

TURISMO

Para o Sargento Eyder, a Vila de Caldeirta, que já está no calendário do município com Festival anual de Praia, tem muito a se desenvolver no turismo e economia. “Com estrada boa melhora o acesso ao turismo e ainda o escoamento dos produtos agrícolas da região”, finalizou Eyder Brasil.