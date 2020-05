A Polícia Federal (PF), em mais uma ação da operação “Fronteira Fechada”, com o apoio do Exército Brasileiro, deparou-se com homens tentando cruzar o rio com dois veículos suspeitos.

O fato ocorreu na noite de quinta-feira, 7, durante patrulha fluvial na região conhecida como Bananeiras, no Rio Mamoré.

No momento da abordagem, os suspeitos empreenderam fuga abandonando os barcos e veículos. Uma verdadeira operação de guerra foi montada para a retirada dos carros do local, que adentrou a madrugada já da sexta-feira, 8.

A PF contou com apoio da Força Nacional e Unesfron, foram apreendidos na ação um veículo Toyota Hilux e um Hyunday Santa Fé. Os veículos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal para as demais providências.

A operação Fronteira Fechada segue com ações de várias forças de segurança coordenadas pela PF em toda a extensão da fronteira Brasil/Bolívia na região de Guajará Mirim e Nova Mamoré, além do impedimento de entrada de estrangeiros não autorizados no país também tem obtido excelentes resultados no combate a outros tipos de crimes que ocorrem na fronteira.