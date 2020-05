Na tarde de quinta-feira, 07, um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar, ao ser flagrado fazendo uso de drogas na Praça Ângelo Espadari, no Centro de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, após o recebimento de uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo estava fazendo uso de entorpecente no local em plena luz do dia, uma guarnição se dirigiu até a referida praça e se deparou com o agente, que tentou fugir e dispensou um pequeno embrulho de maconha pesando pouco mais de 1 grama.

Em revista pessoal ao jovem, nada mais de ilícito foi encontrado, porém, este portava a quantia de R$ 500,00 que o mesmo afirmou ser proveniente do saque do auxílio emergencial contra a Covid-19, do qual ele teve direito.

Diante dos fatos, o agente foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP para serem tomadas as devidas providências.